Filho de Rodriguinho, Lívia Andrade, pai de Neymar e Marcia Fu prestigiam show

Rio - A gravação do DVD da dupla sertaneja Os Parazim, formada pelos irmãos Thiago e Samuel, reuniu um verdadeiro time de celebridades em São Paulo, na noite desta quinta-feira.

Nomes como Gaab, filho do cantor Rodriguinho, que atualmente está no "BBB 24", Simone Mendes e Xand Aviões fizeram participações especiais no show.

Quem também passou por lá foi a ex-jogadora de vôlei e ex-participante de "A Fazenda" Marcia Fu. Lívia Andrade e Neymar, pai do jogador de futebol Neymar Jr., também prestigiaram o evento.

