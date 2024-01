Tatá Werneck e Diego Martins mudam de visual após fim da novela ’Terra e Paixão’, da TV Globo - Reprodução / Instagram

Publicado 19/01/2024 10:14 | Atualizado 19/01/2024 10:16

Rio - Tatá Werneck, de 40 anos e Diego Martins, de 26, aproveitaram para mudar o visual, na quinta-feira, após o fim das gravações da novela "Terra e Paixão", da TV Globo. Os atores, que interpretam, respectivamente, Anely e Kelvin, na trama de Walcyr Carrasco, compartilharam o resultado do novo look através das redes sociais.

"Uma leve mudada por fora enquanto parei a terapia... Maravilhoso!", escreveu Tatá ao compartilhar um vídeo em que aparece no salão, mexendo nas madeixas, desta vez tingidas de um tom bronze e devidamente aparadas, com um leve repicado.

"Edu Marts falou 'bora mudar esse cabelo?' e eu disse 'sim'. Quem amou? Kelvinho ficaria bem com esse cabelo também?", quis saber Diego Martins, ao publicar, igualmente, registros de sua mudança. Nas imagens, é possível ver que o artista manteve a coloração ruiva natural de seus fios e aproveitou para raspar as laterais.

O último capítulo de "Terra e Paixão" será exibido nesta sexta-feira (19), após o "Jornal Nacional". A partir da próxima segunda-feira (22), o horário nobre da TV Globo será ocupado pelo remake de "Renascer".

