Preta Gil posa de biquíni durante passeio de barcoReprodução do Instagram

Publicado 16/02/2024 08:00

Rio - Preta Gil, de 49 anos, curtiu um passeio de barco na Baía de Todos os Santos, em Salvador, nesta quinta-feira, e colocou a vitamina D em dia. A cantora compartilhou alguns registros do momento de lazer no Instagram e revelou que está se despedindo do verão.

"Começando a me despedir desse verão apoteótico que vivi em Salvador! Um mergulho nesse mar para levar a gripe embora! Preta sendo Preta", escreveu a filha de Gilberto Gil.

Na última quarta, Preta tranquilizou os fãs após precisar cancelar um show durante o carnaval por se sentir mal. "Tive uma baixa de imunidade e uma gripe oportunista, daquelas de Carnaval. Na segunda-feira me senti mal, tive uns calafrios no camarote. Ontem uma infectologista veio aqui, e fiz exames de sangue, de tudo. É uma gripe forte que me derrubou, mas estou aqui", explicou.