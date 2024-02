Mel Maia exibe o corpão em forma em cliques de biquíni - Reprodução do Instagram

Publicado 16/02/2024 09:10

Rio - Mel Maia, de 19 anos, está curtindo uns dias de descanso no Marrocos. Em cliques publicados no Instagram, nesta quinta-feira, a atriz esbanjou beleza e boa forma ao posar com um biquíni diferente, que tinha a parte de cima em formato de flor, no deserto de Agafay.



"the 15th of february Agafay (dia 15 de fevereiro Agafay, em tradução livre)", escreveu na legenda. Nos comentários, não faltaram elogios à artista, que interpretou Guiga em "Vai na Fé", da TV Globo. "Gata", comentou Thaynara OG. "Coisa linda", disse Maisa Silva. "Corpo dos sonhos", comentou um internauta. "Coisa linda e perfeita", opinou outro.

Mel está no Marrocos com o namorado, o português João Maria Pereira, de 18.