Marcus Vinicius publica foto ao lado de AnittaReprodução do Instagram

Publicado 18/02/2024 11:32

Rio - Fã de Anitta, o ex-BBB Marcus Vinicius conheceu a cantora após a apresentação dela no desfile comemorativo aos 40 anos da Marquês de Sapucaí, na noite deste sábado. O comissário de voo compartilhou uma foto do encontro dos dois, no Instagram, e exaltou a Poderosa, que também fez um show em um camarote do Sambódromo.