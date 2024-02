Em meio a boatos de affair, Ivete brinca com Sabrina Sato - Reprodução / Instagram

Em meio a boatos de affair, Ivete brinca com Sabrina SatoReprodução / Instagram

Publicado 18/02/2024 12:30 | Atualizado 18/02/2024 13:44

Rio - Ivete Sangalo brincou e mandou uma indireta na madrugada deste domingo (18), para Sabrina Sato durante seu show em um dos camarotes no Anhembi, em São Paulo. Em meio aos boatos de romance entre Sabrina e Nicolas Prattes , a cantora chamou a mamãe de Zoe no palco para dançar e não perdeu a oportunidade de "jogar o verde" sobre o provável relacionamento do ator e da apresentadora.

"Tá com cara de que tá feliz. Tá com cara de que tá sendo bem tratada", disse Ivete. Sabrina não se manifestou diante da indireta da cantora. "Tá com cara de que tá feliz. Tá com cara de que tá sendo bem tratada", disse Ivete. Sabrina não se manifestou diante da indireta da cantora.

Vale lembrar que Nicolas Prattes acompanhou a maratona carnavalesca de Sabrina nos Desfiles das Campeãs do Rio de Janeiro e de São Paulo, no último sábado (17). Em entrevista ao colunista Gabriel Perline, do IG, que confirmou o relacionamento, o disse que foi prestigiar a apresentadora.



Questionado sobre o status de relacionamento dos dois, Nicolas despistou: "O status é de comemoração do dia de hoje. Entrei de férias, vim curtir. E estou aqui pela primeira vez no carnaval de São Paulo". Momentos depois, o artista disse que sua motivação para ter ido até o sambódromo era "o amor".