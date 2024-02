MC Daniel - Reprodução/Instagram

Publicado 23/02/2024 10:53 | Atualizado 23/02/2024 11:03

fotogaleria Rio - MC Daniel, de 25 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para comemorar sua primeira vez na Semana de Moda de Milão, na Itália. O funkeiro, que está acompanhado da mãe, aproveitou a oportunidade para relembrar seu passado humilde e afirmou que após ter alcançado o sucesso, sente-se mais tranquilo para enfrentar novos desafios, como, por exemplo, estrear na passarela.

"Hoje é o grande dia! Não estou nervoso, mas estou ansioso. Nervoso eu ficava quando minha mãe chorava sem ter como ir ao mercado. Estou ansioso, feliz e motivado", celebrou Daniel através dos stories.

Na sequência, o artista apareceu com a mãe em frente à Catedral de Milão, um dos pontos turísticos do local, e aproveitou para incentivar os seguidores. "Esse vídeo aqui é para vocês nunca desacreditarem nos sonhos de vocês, tá bom? Já passei muito perrengue com a minha mãe, já chorei muito, mas prometi a ela que um dia tudo isso iria mudar e, olha aí, estamos na Itália...", refletiu.

"Ela já foi humilhada no trabalho, eu já fui também, já fomos [humilhados] por família, por relacionamentos, mas nunca abaixamos a cabeça. A gente entendeu que a nossa fortaleza se encontrava um no outro", concluiu o funkeiro, emocionado.