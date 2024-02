Padre Fábio de Melo comenta foto de Jade Magalhães e diverte internautas - Reprodução do Instagram

Publicado 23/02/2024 08:54 | Atualizado 23/02/2024 09:05

Rio - Parece que Padre Fábio de Melo também está curioso para saber sobre a possível reconciliação entre Luan Santana e Jade Magalhães. Após surgirem boatos de que os dois estão juntos novamente e curtindo uma viagem ao México, o religioso procurou 'pistas' do cantor em fotos compartilhadas pela influenciadora digital, nesta quinta-feira, no Instagram.

"Ampliando a foto quatro até o dedo doer pra ver se enxergo nas lentes dos óculos a pessoa responsável pelo registro", afirmou o padre na publicação. O comentário divertiu os internautas. "A gente também padre", afirmou um usuário da rede social. "Se até o senhor está assim, imagina a gente aqui", brincou outro. "A gente vai até fingir que não sabe quem foi. Só pra continuar curtindo esse moento. Tanto que eu torci por essa reconciliação", declarou uma terceira pessoa.







Jade e Luan ficaram juntos durante 12 anos e chegaram a ficar noivos. Os dois terminaram em 2020. Um ano depois, o cantor assumiu a relação com Izabela Cunha. No ano passado, eles colocam um ponto final no relacionamento. Recentemente, os fãs de Luan e Jade notaram que a influenciadora está no mesmo hotel em que o sertanejo . Um suposto flagra dos dois na recepção do hotel também circulou na web.