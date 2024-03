Rodrigo Simas se refresca no mar - Dilson Silva / Agnews

Publicado 11/03/2024 10:40

Rio - Rodrigo Simas aproveitou a manhã livre, nesta segunda-feira, para se exercitar. O ator, que interpreta José Venâncio, um dos quatro filhos de José Inocêncio (Marcos Palmeira), em "Renascer", da TV Globo, jogou vôlei nas areias da praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Sem camisa, o arista exibiu o corpo sarado e mostrou muita habilidade no esporte durante a aula. Após o treino, ele bebeu água e deu um mergulho no mar para se refrescar.

