Ronaldinho Gaúcho e o rapper Travis ScottReprodução do Instagram

Publicado 12/04/2024 09:59 | Atualizado 12/04/2024 10:11

Rio - Ronaldinho Gaúcho, de 44 anos, e o rapper norte-americano Travis Scott, de 32, se encontraram em um evento de uma marca de calçados, vestuários e acessórios em Paris, na França, na noite desta quinta-feira. Os dois conversaram no local e um vídeo do momento foi compartilhado no Instagram do ex-jogador, duas vezes eleito o melhor do mundo pela Fifa.

