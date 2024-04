Personal apontado como pivô da separação de Belo e Gracyanne acusa cantor de jogada de marketing e contrata advogado - Reprodução / Instagram

Personal apontado como pivô da separação de Belo e Gracyanne acusa cantor de jogada de marketing e contrata advogadoReprodução / Instagram

Publicado 22/04/2024 08:09 | Atualizado 22/04/2024 08:10

Rio - O personal trainer Gilson de Oliveira, apontado como pivô da separação de Belo e Gracyanne Barbosa, fez um post no seu perfil no Instagram, neste domingo (21), junto com o seu advogado. Na publicação, o treinador afirma que tudo foi uma trama e jogada de marketing feita pelo cantor para alavancar a sua nova turnê com o Soweto. A nota informa que Gilson ainda dará detalhes sobre sua relação com a musa fitness, que, segundo o personal, foi "entre pessoas livres na época dos fatos".

treinador já havia comentado sobre o caso rapidamente no último sábado (20). Em uma mensagem publicada nos stories, ele afirmou que ira falar mais em breve. "Venho me pronunciar sobre alguns acontecimentos na minha vida, acho que vocês estão esperando isso, tenho recebido bastante mensagens no direct, WhatsApp e etc, mas se é pedrada que vocês querem, coloquem o capacete que eu cansei de me calar e irei falar toda a verdade", escreveu.