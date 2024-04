Jorge Ben Jor chega a audiência - Victor Chapetta/Agnews

Publicado 30/04/2024 13:38

Rio - O cantor Jorge Ben Jor, de 85 anos, esteve presente em uma audiência nesta terça-feira (30) no 5° juízado em Copacabana, referente ao suposto caso de agressão ao fotógrafo Lucas Bento , que teria ocorrido em novembro de 2023.

O fotógrafo registrou um boletim de ocorrência na 5ª DP (Mem de Sá), no Centro do Rio, alegando uma suposta agressão por parte do cantor no Aeroporto Santos Dumont. A Polícia Civil investiga o caso. Lucas relata que Jorge Ben Jor teria puxado e o agarrado pelo pescoço.

Em seguida, segundo o relato, Jorge teria jogado Lucas contra um carrinho de bagagens. A assessoria do cantor nega as acusações e enfatiza que o cantor apenas negou o pedido de uma foto e enfatiza que o artista é um idoso que, no máximo, poderia ter respondido de forma ríspida.



Segundo Lucas, ele não reconheceu imediatamente Jorge Ben Jor como o agressor, pois estava fotografando uma atriz quando foi surpreendido pelas agressões. Ele explicou que só depois de fazer as fotos é que foi procurar saber quem havia praticado o ato violento.



Lucas ressaltou que nunca tinha passado por uma situação como essa e que a agressão afetou seu trabalho. Ele afirmou à polícia que as câmeras de segurança do aeroporto podem comprovar o que ele relatou. A assessoria de Jorge afirma que tudo será esclarecido em seu devido momento.