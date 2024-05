Gabriel David fala sobre participação de ritmistas em show de Madonna - Reprodução do Instagram

Publicado 03/05/2024 08:34

Rio - Gabriel David, novo presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), comentou a participação dos ritmistas de escolas de samba no show de Madonna, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, neste sábado. Após mostrar um trecho do ensaio, realizado nesta quinta, o empresário disse que o momento é 'arrepiante'.

"Quando passar o show todo eu conto essa história doida para vocês. Mas eu acho que vocês vão ficar loucos, porque é uma coisa assim, inacreditável. Realmente, arrepiante, emocionante. E o mais legal de tudo: a valorização da nossa cultura", afirmou ele, em um vídeo publicado no Instagram.

Durante a passagem de som de Madonna, uma grande bateria, formada por ritmistas jovens e mirins de todas as escolas do grupo especial do Rio de Janeiro, ensaiou uma versão da música "Music". Pabllo Vittar é cotada para participar desse momento do show.

Confira um trecho do ensaio: