Publicado 03/05/2024 09:28

Rio - Em meio à expectativa dos fãs para o show gratuito de Madonna, de 65 anos, no próximo sábado (04) em Copacabana, um acontecimento chamou a atenção nas redes sociais. O filho da artista, David Banda, de 18 anos, começou a seguir a cantora Pabllo Vittar , de 30 anos, nas redes sociais.

A drag queen participou de uma passagem de som (ensaio) nesta quinta-feira (03) ao lado da Rainha do Pop, no palco. Os fãs notaram que David não apenas seguiu Pabllo no Instagram, mas também curtiu uma de suas publicações na rede social.

No vídeo, ela aparecia vestindo apenas uma blusa cropped, boné e calcinha fio-dental. "É interessante ver Pabllo Vittar sendo seguida pelo coreógrafo, bailarino, filho da Madonna e pela própria Madonna", comentou um internauta.



Além de David, a cantora Madonna tem outros filhos: Lourdes Maria, de 27 anos, Rocco Ritchie, de 23 anos, Mercy James, de 18 anos, e as gêmeas Stella e Estere Ciccone, de 11 anos.