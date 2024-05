Kéfera expõe doações sem condições de uso para vítimas do RS - Reprodução de vídeo

Kéfera expõe doações sem condições de uso para vítimas do RSReprodução de vídeo

Publicado 14/05/2024 09:26 | Atualizado 14/05/2024 09:26

Rio - Kéfera Buchmann compartilhou nos stories do Instagram, na noite desta segunda-feira (13), doações sem condições de uso que algumas pessoas estão enviando para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Revoltada, a influenciadora e atriz, que está envolvida na arrecadação de itens para a região, criticou quem tem enviado materiais com problemas.



"Pelo amor de Deus. A gente está fazendo triagem aqui das coisas, e quando a gente fala que as coisas vêm num estado complicado... tipo assim, sujo, cheio de lama, cheio de barro", disse a youtuber enquanto mostrava sapatos mofados, com solado descolando e até chinelo arrebentado dentro da sacola para doações.

"É muita sacanagem doar um negócio nesse estado. O que vocês têm na cabeça? Doa o que vocês gostariam se receber!", desabafou a influenciadora.



fotogaleria



A atriz também mostrou pedaços de retalho de tecido de tule no meio das doações. "Não esquenta, não dá pra fazer edredom, não dá para fazer nada", comentou. Ela expôs que já encontrou roupas íntimas usadas e sujas de secreções humanas e escovas de dente sem serem novas no meio das doações. "Vocês acham que vão jogar no lixo ou que vão ajudar as pessoas?", disparou.



Kéfera também publicou um vídeo para estimular mais pessoas a ajudar. "Vamos! Levanta! Levanta que tem mais caminhão indo embora com doação, está na hora de você doar", disse. E aproveitou para reforçar a necessidade de fazerem doações de itens em bom estado. A atriz também mostrou pedaços de retalho de tecido de tule no meio das doações. "Não esquenta, não dá pra fazer edredom, não dá para fazer nada", comentou. Ela expôs que já encontrou roupas íntimas usadas e sujas de secreções humanas e escovas de dente sem serem novas no meio das doações. "Vocês acham que vão jogar no lixo ou que vão ajudar as pessoas?", disparou.Kéfera também publicou um vídeo para estimular mais pessoas a ajudar. "Vamos! Levanta! Levanta que tem mais caminhão indo embora com doação, está na hora de você doar", disse. E aproveitou para reforçar a necessidade de fazerem doações de itens em bom estado.