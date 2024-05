Mari Gonzalez - João Victor Moura / Divulgação

Mari Gonzalez João Victor Moura / Divulgação

Publicado 26/05/2024 06:00

Rio - Com 10 milhões de seguidores no Instagram, Mari Gonzalez divide o seu dia a dia com os fãs, mostra suas viagens, cuidados com a alimentação, exibe produção de looks e muito mais. Aos 30 anos, a influenciadora digital e ex-BBB define o novo ciclo como "especial" e diz se orgulhar de sua trajetória profissional, que começou extinto programa "Pânico na Band", em 2014, onde permaneceu durante três anos.

fotogaleria

"Me sinto mais madura, cada vez mais consciente sobre o que eu quero e o que eu não quero para a minha vida. Posso olhar para trás e ter orgulho da minha caminhada, das minhas conquistas, e planejar o futuro. Ainda tem muita coisa que eu quero conquistar. Eu trabalho desde nova e tudo o que eu tenho é resultado desse esforço, dessa dedicação. E, agora, aos 30, sem aquela pressa dos 20, sinto que estou aproveitando mais cada momento, cada conquista", avalia Mari, conhecida por seu jeito espontâneo.

"Acredito que o meu diferencial é ser eu. E sou assim mesmo, sou espontânea, gosto dessa conversa de quem está falando com um amigo, um conhecido. Às vezes, falo uma coisa e penso: 'foi!' E o público é muito legal comigo, muito carinhoso. Eu me divirto, vejo a repercussão e o que as pessoas brincam. Acho que é preciso levar a vida com mais leveza. É algo que eu busco", destaca.

Após apresentar o "Mesacast BBB", neste ano, Mari revela se está mais segura na função e entrega se sonha em ter um programa só seu. "Venho adquirindo mais experiência. E me vejo hoje muito mais nesse lugar como comunicadora do que qualquer outro. Eu gosto dessa troca, adoro uma boa conversa, um bom bate-papo. E fico muito feliz de ver o reconhecimento do público e do mercado também. Até poderia falar sobre esse sonho, mas eu estou vivendo muito o meu presente, cada conquista, cada etapa realizada... É claro que é importante alimentar sonhos e desejos, mas é ainda mais importante celebrar o que conquistamos. E eu estou nessa vibração. Sou agradecimento por tudo o que estou vivendo".

Questionada sobre os planos profissionais para este ano, ela faz um pouco de suspense. "Tenho, graças a Deus, uma boa parceria com diversas marcas. E alguns trabalhos já agendados e organizados para fazer. Tem outras coisas também, mas sou aquela pessoa que gosta de falar quando tudo já está encaminhado, quando tudo está 100% resolvido. Enquanto é uma conversa, uma possibilidade, fico quietinha", diverte-se.

Beleza e boa forma

Linda e dona de belas curvas, Mari assume que é uma pessoa vaidosa. "Acho que, muitas vezes, essa palavra vem carregada como se fosse algo negativo. E eu não acho. Eu gosto de me cuidar, de ter um tempo para mim, de me sentir bonita. Esse meu cuidado é para mim. Penso muito na minha saúde, no meu bem-estar. Tenho uma rotina de exercícios, uma alimentação balanceada. Faço tratamento injetáveis, como preenchimento, toxina botulínica e protocolos para lifting facial e corporal, bioestímulo de colágeno facial e corporal, procedimentos capilares e o Bumbum Sculpt, que trata os glúteos, empina, volumiza e contorna. Acredito que existem tratamentos que são nossos aliados e não abro mão deles nos meus cuidados".

Vida pessoal

O fim do noivado de Mari e Jonas Sulzbach no ano passado surpreendeu os fãs do ex-casal, já que eles estavam juntos há cinco anos. A artista, no entanto, esclarece que os dois mantém uma boa relação. "Vivemos uma história juntos e temos carinho e respeito. Torcemos mesmo pela felicidade um do outro", afirma ela, que entrega o que farão com a mansão que estavam construindo. "Ainda não finalizamos, estamos já chegando na reta final. E ainda vamos decidir o que faremos".



Em meio a rumores de romance com Pipo Marques, a apresentadora comenta que "está feliz". "Vivendo um momento profissional bem especial, pelo qual lutei e trabalhei muito para isso. E estou vivendo a minha vida, fazendo coisas que me fazem bem, buscando sempre ser feliz".