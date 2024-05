Marina Sena se apresenta em Copacabana - Webert Belicio/ Agnews

Publicado 26/05/2024 07:48 | Atualizado 26/05/2024 08:18

Rio - Após a fama, Marina Sena, de 27 anos, tocou violão pela primeira vez em seu show durante o evento "Tim Music Rio", em Copacabana, na Zona Sul do Rio, neste sábado (25). A cantora entoou sua música "Mande um Sinal" e também homenageou sua ídola, Gal Costa - que morreu aos 77 anos, em 2022 -, ao soltar a voz em "Vapor Barato". A artista assumiu que estava nervosa com o momento da apresentação.

fotogaleria

"Que tudo! Pela primeira vez depois que fiquei famosa que toco violão no palco, porque antes eu fazia bem isso. Estava bem nervosa para isso viu gente. Estava nervosa para fazer isso por vocês, a primeira vez no palco", disse ela. A performance de Marina nas duas canções foi bastante elogiada pelos internautas. "A Marina Sena é incrível tocando no violão", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "Marina Sena voz e violão. Artista demais", opinou outro.

Vários artistas marcaram presença no evento e conferiram as apresentações da cantora e de Baco Exu do Blues, nas areias da Zona Sul. Leticia Colin, Mel Maia, Quitéria Chagas, Marcella Rica foram alguns deles.

Confira:

SIMPLESMENTE MARINA SENA CANTANDO "MANDE UM SINAL" VOZ E VIOLÃO!!!!! pic.twitter.com/jJDcl1Pz4V — GABRIEL VENCELAU (@VENCELAUGABRIEL) May 25, 2024