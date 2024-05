Camila Pitanga - Marcelo Sá Barretto / Agnews

Publicado 26/05/2024 08:16

Rio - Um time de famosos compareceu ao festival "Doce Maravilha", no Jockey Club, na Zona Sul do Rio, neste sábado (25), apesar do tempo chuvoso. Camila Pitanga foi uma das artistas que estiveram no evento e compartilhou vídeos no Instagram curtindo o show de Jorge Ben Jor, ao lado de alguns amigos.

Outra famosa que conferiu a apresentação do artista foi Sophie Charlotte, intérprete de Eliana em "Renascer", da TV Globo. Recém-solteira, a atriz assistiu a apresentação ao lado do irmão, Ângelo Wolf.

Celebridades como Jhonny Massaro, Cinnara Leal, Bella Campos, Dira Paes, Mari Saad, Rômulo Arantes Neto, Raphael Logam, Maria Gadu e a mulher Ana Paula Popi também curtiram o festival de música, que contou também com shows de Jorge Aragão, Criolo, Mano Brown, Rael e mais.

Neste domingo, a festa continua com as apresentações de Os Paralamas do Sucesso, Maria Bethânia, Xande de Pilares e Capital Inicial.