Rafa Kalimann desmente notícia envolvendo seu nomeReprodução de vídeo

Publicado 26/05/2024 09:48

Rio - Rafa Kalimann, de 31 anos, desabafou sobre as acusações de que estaria dando trabalho e desagradando o elenco e equipe de "Família é Tudo", onde interpreta a vilã Jéssica, devido ao seu desempenho no folhetim. Em um vídeo publicado no Instagram, neste sábado, a atriz desmentiu a informação, disse que não se importa com a opinião das pessoas em relação ao seu trabalho, mas ressaltou que não vai permitir que mentiras sobre ela sejam disseminadas.

"De mentira em mentira, mentiras são criadas e vocês nem ficam sabendo o que é verdade ou que não é...Faço esse vídeo porque envolve meu trabalho, que é sagrado pra mim. É muito notório até para quem não me acompanha o quanto eu sou dedicada e disciplinada em tudo que me proponho a fazer, envolve meus colegas de trabalho, nesse momento, que está sendo um momento mais difícil, eu acho, da minha vida, por ter perdido um filho, que também não foi respeitado. São esses essas pessoas, que estão comigo no set todos os dias, que me acolheram, que foram colo, que me deram apoio, e que estão o dia todo nas redes sociais desmentindo as coisas que falaram sobre mim", iniciou ela, que disse que não ficará mais calada quando saírem mentiras com seu nome.

"Eu sou muito disciplinada, tenho muita paixão pelo meu ofício. Eu lido com isso com muito respeito, entrega e estudo. Eu tô vivendo um processo lindo, um sonho realizado e eu enxergo ele passo-a-passo, sem pressa, com toda minha bagagem de estudo e pessoas que são muito relevantes e importantes para mim. Minha caminhada é longa ainda. É meu primeiro trabalho. Eu não me importo de vocês não gostarem do meu trabalho, de vocês não aprovarem ou de vocês não aplaudirem, criticarem... Eu só não admito que vocês mintam em relação a ele. Isso é uma coisa que eu não vou deixar. Eu vou assumir as rédeas disso", continuou a artista.

"Eu não quero que essa carreira seja construída à base de mentiras e narrativas criadas por pessoas irresponsáveis que querem seus likes e seus engajamentos. Então, que respeitem, respeitem o meu processo, os meus colegas de trabalho. Não criem mentiras em relação a eles. Eles não merecem isso. Tomem cuidado com o que vocês veem na internet, com o que vocês consomem, com o que vocês acreditam?", finalizou.

Apoio de colegas de elenco e famosos

Nos comentários da publicação, Rafa recebeu o apoio dos colegas de elenco. "Lindeza, siga seu caminho com toda sua dedicação e brilho, não deixe que nada apague sua luz. Só segue. Um dia de cada vez", afirmou Lucy Ramos, que dá vida à Paulina na novela de Daniel Ortiz. "Rafa, que delícia que é estar perto de você", disse Nathalia Dill, que interpreta Vênus.

"Rafa, você é incrível e tenho muito orgulho de estar com você neste projeto e acompanhado a sua dedicação ", declarou Alexandra, intérprete de Brenda Monteiro. "Rafa, estamos com você!! A gente vê de perto o quanto você se dedica, é concentrada, estudiosa e tá sempre em buscando dar o seu melhor! E além disso ainda é uma pessoa incrível, amada por todos nós!", pontuou Daniel Rangel, o Guto.

Outros atores também enviaram mensagens carinhosas a influenciadora. "Rafa querida, siga seu caminho com todo o vigor do seu brilho. Torcida aqui você tem", destacou Camila Pitanga. "Rafa, eu vibro amor para você. Não se importe com as mentiras, agressões sobre você e seu trabalho. Sei que machuca muito, mas nao dê atenção às fake news. Vc é luz. Sempre me acolheu, desde sempre. Você sempre foi luz. Parabéns por todo seu trabalho, toda sua dedicação e, principalmente, parabéns por sua Arte", frisou Amaury Lorenzo.