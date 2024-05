Klara Castanho se emociona ao conhecer o ídolo Christian Chávez - Reprodução / Instagram

Klara Castanho se emociona ao conhecer o ídolo Christian ChávezReprodução / Instagram

Publicado 27/05/2024 09:02

Rio - A atriz Klara Castanho se emocionou, neste domingo (26), ao conhecer o ator Christian Chávez, da novela mexicana "Rebelde", durante sua participação no "Dança do Famosos", do "Domingão com Huck", da TV Globo. O ídolo era jurado da atração e a artista declarou sua admiração na conversa com Luciano Huck.



"Eu tenho poucas pessoas e poucos artistas que marcaram tanto a minha vida porque eu tive a sorte de trabalhar com muitos deles. Então eu perdi a fase da idolatria. Por exemplo, eu sou apaixonada pela Adriana Esteves, mas eu tive a sorte de ela ser minha madrasta em uma novela. Então eu pude conviver com pessoas que eu admiro. Mas quando é um ídolo distante... eu estou me tremendo inteira!", disse a jovem muito emocionada.

fotogaleria

Em seguida, o apresentador explicou ao mexicano que Klara é uma atriz conhecida no Brasil desde os 4 anos de idade, e pediu que ela fosse até ele. "Agora ela vai desmontar a pequena Klara", brincou o marido da Angelica.



E foi assim que os dois foram de encontro e se abraçaram. Depois disso, a atriz desabou de emoção e foi amparada por seu professor de dança, enquanto recebia aplausos da plateia.



Klara utilizou as redes sociais para agradecer a sua participação após ser eliminada da competição, e aproveitou para reafirmar a paixão pelo ex-"Rebelde". "E para fechar essa grande aventura, a Klara de 7 anos está muitíssimo realizada por abraçar o Christian Chávez (alguém me belisca!!!)", escreveu a jovem.



Outra atriz que também aproveitou o momento com o artista internacional foi Camila Queiroz. Ela, que também fez parte da bancada de jurados, compartilhou no Instagram vários cliques ao lado de Christian. "O júri artístico de hoje", disse a artista.

Em seguida, o apresentador explicou ao mexicano que Klara é uma atriz conhecida no Brasil desde os 4 anos de idade, e pediu que ela fosse até ele. "Agora ela vai desmontar a pequena Klara", brincou o marido da Angelica.E foi assim que os dois foram de encontro e se abraçaram. Depois disso, a atriz desabou de emoção e foi amparada por seu professor de dança, enquanto recebia aplausos da plateia.Klara utilizou as redes sociais para agradecer a sua participação após ser eliminada da competição, e aproveitou para reafirmar a paixão pelo ex-"Rebelde". "E para fechar essa grande aventura, a Klara de 7 anos está muitíssimo realizada por abraçar o Christian Chávez (alguém me belisca!!!)", escreveu a jovem.Outra atriz que também aproveitou o momento com o artista internacional foi Camila Queiroz. Ela, que também fez parte da bancada de jurados, compartilhou no Instagram vários cliques ao lado de Christian. "O júri artístico de hoje", disse a artista.