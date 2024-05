Xande de Pilares participa de show de Maria Bethânia no Rio - Reprodução de vídeo

Publicado 27/05/2024 10:35

Rio - Um encontro inédito e histórico aconteceu no festival "Doce Maravilha", no Jockey Club, na Zona Sul do Rio, neste domingo (27). Maria Bethânia recebeu o cantor Xande de Pilares em seu show e, no palco, os artistas entoaram o hits como "Sonho Meu" e "Diamante Verdadeiro", da irmã de Caetano Veloso, e "Tá Escrito", do grupo Revelação, que o cantor fez parte.

O sambista ainda soltou a voz nas canções "Do Jeito Que a Vida Quer", "Brincadeira tem Hora" e "Clareou", sob os aplausos da artista, que estava sentada no palco. No Instagram, Xande falou sobre o momento único e mostrou o trecho da apresentação deles. "Tava escrito, bateria! Mais um sonho realizado pra conta. Muito obrigado rainha, Maria Bethânia", escreveu.

Em sua rede social, a artista também repercutiu o show. "Choveu doce ontem no Jóquei. Muita chuva e muita alegria deste encontro ter acontecido. Xande de Pilares e Maria Bethânia. Encerramos lindamente esta turnê para começar os trabalhos da ‘Caetano e Bethânia Tour’. Obrigada a todos e até já já". Os shows da turnê da cantora com o irmão no Rio de Janeiro acontecem nos dias 3, 4, 10 e 11 de agosto, no Farmasi Arena, na Zona Oeste.

Vários famosos marcaram presença no festival de música e acompanharam a apresentação de Maria Bethânia e Xande, como Sophie Charlotte, Alice Carvalho, Enzo Celulari, Nanda Costa, Rafa Kalimann e o namorado, Allan Souza Lima.







