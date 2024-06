Camila Loures mostra mansão e divide opiniões; entenda - Reprodução / Instagram

Camila Loures mostra mansão e divide opiniões; entendaReprodução / Instagram

Publicado 21/06/2024 11:02

Rio - A influenciadora digital Camila Loures utilizou os stories do Instagram, na noite desta quinta-feira (20), para mostrar aos seguidores o último andar da sua mansão luxuosa. No entanto, os itens decorativos que foram escolhidos pela apresentadora do canal "PodCats", no Youtube, dividiu opiniões entre os internautas.

"Gente, vocês sabem que o terceiro andar é só meu, né? Terceiro andar da casa é só meu, meu quarto. Eu vou mostrar para vocês", anunciou Loures, enquanto estava no elevador da residência. "O terceiro andar, gente. Minha sala e banheiro com o closet", disse a influenciadora, enquanto mostrava os cômodos enormes e integrados com chão de madeira e azulejos marmorizados em tons de marrom. "Meu closet! Maravilhoso, né? Eu não me acostumo com ele, parece uma loja", falou a criadora de conteúdo enquanto exibia o espaço com bolsas e armários espelhados.

Em seguida, ela mostrou o quarto com papel de parede estampado em tons de cinza e pediu para os seguidores não "repararem a bagunça". Nas imagens também é possível ver que o andar conta com uma varanda gigante com vista para o pôr do sol.



As imagens repercutiram nas redes e dividiram opiniões entre os internautas. "Gostei da sala com banheiro conjugado", disse um usuário do X, antigo Twitter. "Preciso admitir, ia amar ter um andar inteiro só pra mim", comentou outro seguidor. No entanto, algumas pessoas desaprovaram. "Dinheiro não compra bom gosto mesmo, né?", opinou outra usuária das redes sociais. "Poucas vezes vi algo tão feio", disparou outra pessoa.