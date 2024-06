Fernanda Bande, Mari Gonzalez e Giovanna Pitel - Reprodução de vídeo

"Eu namorei muito tempo, namorei dos 13 aos 21. Depois estava namorando com o meu ex, que eu fiquei oito anos. Então eu não tinha curtido muito. Depois desse último relacionamento que eu falei 'agora vou aproveitar, estou solteira'", contou a baiana. Rio - A influenciadora digital Mari Gonzalez falou sobre relacionamentos e relembrou o tempo em que esteve solteira, nesta quinta-feira (20), durante sua participação no programa "Na Cama com Pitanda", do Multishow. Recentemente a baiana tornou público o relacionamento com o cantor Pipo Marques , filho do ex-Chiclete com Banana Bell Marques."Eu namorei muito tempo, namorei dos 13 aos 21. Depois estava namorando com o meu ex, que eu fiquei oito anos. Então eu não tinha curtido muito. Depois desse último relacionamento que eu falei 'agora vou aproveitar, estou solteira'", contou a baiana.

"Mas, quando eu fiquei solteira, estava muito diferente de quando eu comecei a namorar na minha época antiga. Hoje é diferente, as pessoas flertam muito na internet. Não é muito do 'tête-à-tête'. E aí era aquela conversinha no direct", relembrou os tempos de solteira.



No bate-papo com as ex-BBBs Fernanda Bande e Pitel, Mari, que também participou do reality em 2020, revelou algumas cantadas que já recebeu, inclusive de gente famosa, como Enzo Celulari, filho de Edson Celulari e Claudia Raia. "Ele mandou: 'amei esse brinco'. Aí eu falei: 'o brinco'?! Sei...".



Mari iniciou sua carreira na televisão em 2014, no programa Pânico na Band. Seis anos depois, fez parte da edição 20 do "Big Brother Brasil", da TV Globo. Esse ano passou a apresentar o "Maratona Big Day", atração que faz a cobertura do reality global.