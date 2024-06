Travis Scott e Fred Bruno - Reprodução do Instagram

Travis Scott e Fred Bruno Reprodução do Instagram

Publicado 25/06/2024 08:42 | Atualizado 25/06/2024 09:18

Rio - Fred Bruno, de 35 anos, mostrou aos fãs, nesta segunda-feira (24), um registro do encontro com o rapper norte-americano Travis Scott, de 33, no SoFi Stadium, em Los Angeles (EUA), durante o jogo entre Brasil e Costa Rica. Na imagem publicada no Instagram, o cantor aparece todo sorridente e vestindo uma camisa da seleção brasileira ao lado do ex-BBB.

fotogaleria

"Tiramos essa foto na hora do gol do Marquinhos, por isso o Travis Scott sorriu pela primeira vez. Mas aí veio o VAR e acabou com a nossa graça. Que nervoso esse jogo, mano. Hoje a bola realmente não quis entrar, mas seguimos acreditando sempre", escreveu o ex-BBB na legenda, se referindo a anulação do gol do zagueiro e o resultado do jogo em 0 a 0.

Vale lembrar que o artista é uma das atrações do Rock in Rio deste ano. Ele se apresenta noPalco Mundo no dia 13 de setembro.







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fred Bruno (@fred)