Aline Wirley se manifestou após falar de polêmica nas redes sociais no último domingo (23) - Reprodução / Vídeo

Publicado 25/06/2024 08:58 | Atualizado 25/06/2024 09:11

Aline Wirley, de 42 anos, explicou o motivo da sua saída do grupo de WhatsApp com as integrantes do Rouge. Em entrevista ao programa "Sem Censura", da TV Brasil, exibido nesta segunda-feira (24), ela afirmou que as colegas de banda não chegavam a um consenso em relação a projetos. Além disso, as decisões estavam demorando para serem tomadas.

ALINE WHIRLEY CONFIRMA TRETA NO ‘ROUGE’: “ Não tá tudo bem não”.



Cantora falou sobre atrito com ex-colegas de grupo em entrevista ao #SemCensura pic.twitter.com/PlXwZbZ1OS — Muka do Space (@falamuka) June 24, 2024

Ela explicou que nos últimos meses as cinco integrantes estavam definindo o acerto de um contrato, o que teria desencadeado o conflito. "Somos mulheres. Somos muito diferentes. Cada uma lida com todos os traumas e alegrias que foi o Rouge de determinada maneira e até aí, não tem certo ou errado, cada uma vive sua vida. Só que quando fala de grupo, temos que pensar no coletivo. Não vamos demorar cinco meses para tomar uma decisão, tem a vida seguindo. Um caos", afirmou.

"Eu fiquei muito brava no final de semana, fiz um texto e falei: 'Eu sou melhor como pessoa física com vocês, como Rouge acho melhor a gente falar individualmente, porque dentro desse grupo as coisas vão se confundindo e a gente não soma de verdade'. Então eu saí do grupo", disse.

Cissa questionou se estava tudo bem entre Aline e as integrantes do Rouge. A cantora respondeu: "Mais ou menos". Foi quando o marido, Igor Rickli, 40, interviu: "Não está não". A declaração provocou risadas na mesa.

Aline se manifestou após polêmica



"Aline saiu do grupo... Ri muito quando vi esse stories da minha amiga Karin Hils ontem. Mandei mensagem pra Ka e rimos juntas. Na mensagem que vem antes do 'Aline saiu do grupo', eu disse algumas coisas que estavam em meu coração e que senti vontade de falar. Eu, de fato, sou uma entusiasta do Rouge, e insisto em deixar claro o tamanho da minha gratidão por tudo o que o Rouge me deu nessa vida", escreveu, em publicação no Instagram.

"Como disse na mensagem que mandei no grupo, eu amo o Rouge e amo a nossa história, mas a nossa relação como grupo é uma relação feita de muitas camadas, muitas expectativas e frustrações. E, confessando aqui, nossa dinâmica de grupo não é das melhores. Somos mulheres muito diferentes, e cada uma de nós lida com tudo o que foi o Rouge da sua maneira. E não existe certo ou errado nisso", ressaltou.