Patrícia Ramos explica motivo de não expor relacionamento: Não sinto vontadeReprodução / Instagram

Publicado 25/06/2024 09:45 | Atualizado 25/06/2024 09:48

Rio - A influenciadora digital Patrícia Ramos explicou, nesta segunda-feira (24), o motivo de não expor seu relacionamento com o jogador de futebol Luiz Fernando, ex-atleta do Fluminense. A apresentadora foi questionada sobre o namorado numa caixinha de perguntas do Instagram. "Conta mais do seu boy maravilhoso. Com todo respeito", disse uma internauta.



"Amiga, não me interprete mal. Eu só vou responder porque tem muito disso na minha caixinha e direct também. Eu não vou botar o currículo dele aqui, eu não vou expor a vida dele em detalhes, como a gente se conheceu. E não me interpretem mal, tá? É porque eu não sinto vontade mesmo", iniciou a apresentadora nos stories.