Taylor Swift engole inseto durante apresentaçãoReprodução de vídeo

Publicado 25/06/2024 10:28

Rio - Taylor Swift, de 34 anos, passou por uma situação inusitada durante um show da "The Eras Tour", em Londres, no último domingo (23). A cantora acabou engolindo um inseto enquanto cantava a música "All Too Well", se engasgou e começou a tossir. Logo em seguida, ela se recuperou e voltou a soltar a voz. Um vídeo do momento foi compartilhado nas redes sociais.

Um fato curioso é que em junho do ano passado a mesma coisa aconteceu com Taylor em um show em Chicago. "Acabei de engolir um inseto. Sinto muito. É uma bobagem", disse ela à plateia, na ocasião. "Delicioso. Alguma chance de alguém não ter visto isso? Está tudo bem", brincou.

Na última sexta-feira, Taylor Swift contou com convidados bem especiais na plateia de seu show na Inglaterra: o príncipe William e os filhos dele, George, de dez anos, e Charlotte, de nove. O membro da realeza britânica celebrou o aniversário de 42 anos no local e ainda mostrou um registro do encontro com a 'loirinha' no Instagram. O príncipe, inclusive, estava soltinho durante a apresentação e um vídeo dele dançando o hit "Shake It Off", em um camarote do local, viralizou nas redes sociais.