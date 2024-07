Shiloh Jolie e Brad Pitt - Instagram / Reprodução

Publicado 20/07/2024 08:56 | Atualizado 20/07/2024 13:07

Rio - Shiloh Jolie, filha de Angelina Jolie e Brad Pitt, anunciou ao jornal Los Angeles Times que avançou em mais uma etapa para retirar o sobrenome do pai. A jovem entrou com um pedido na Justiça para fazer a alteração quando completou 18 anos, há cerca de dois meses. A informação foi publicada pela People, nesta sexta-feira (19).

O veículo afirma que, de acordo com as leis da Califórnia, nos Estados Unidos, antes de um juiz aprovar uma petição para mudança de nome, ele deve ter os formulários legais publicados em um jornal durante um mês. Depois, a solicitação aparecerá na seção de aviso legal do jornal.

Shiloh, que se chamará Shiloh Nouvel Jolie após a mudança, decidiu retirar o sobrenome Pitt por descontentamento sobre o relacionamento do pai com a família. Além dela, Angelina Jolie e Brad Pitt são mais de Maddox, Zahara, Pax, de 20, Knox e Vivianne.