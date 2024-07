Ingra Soares - Reprodução/Instagram

Ingra SoaresReprodução/Instagram

Publicado 23/07/2024 16:15

Rio - Ingra Soares, mulher de Zé Vaqueiro, compartilhou, nesta terça-feira (23), que separou para doação diversos itens do filho caçula, Arthur, que morreu aos 11 meses no começo do mês . Em seu story do Instagram, a influenciadora explicou o motivo da escolha.

fotogaleria

"Estou aqui separando as coisas do Arthur com o coração em paz e acredito que estou fazendo o certo. Porque eu sei que vou estar ajudando muito elas. Estou separando várias roupas, leite, fraldas e medicamentos. Mães guerreiras do Hospital Sopai, recebam com muito amor", escreveu.

Arthur nasceu com uma malformação congênita causada pela síndrome da trissomia do cromossomo 13, também chamada de síndrome de Patau, e morreu após uma disfunção múltipla dos órgãos no dia 8 de julho.