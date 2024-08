Sabrina Sato revela talento da filha com Duda Nagle - Reprodução / Instagram

Publicado 02/08/2024 10:39

Rio - Sabrina Sato, de 43 anos, compartilhou com os seguidores um talento de sua filha, Zoe, de cinco anos, fruto do relacionamento com Duda Nagle. A apresentadora publicou em seu Instagram uma foto da menina em cima de um skate rosa, com um capacete verde, enquanto realizava uma manobra.

Na legenda a mãe coruja escreveu: "Vem com tudo agosto seu lindo, porque julho foi muito especial". Os internautas logo comentaram: "Fofura", "Lindeza pura", "Você merece".