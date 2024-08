Ticiane Pinheiro curte praia em Miami: Férias - Reprodução / Instagram

Ticiane Pinheiro curte praia em Miami: FériasReprodução / Instagram

Publicado 02/08/2024 12:20 | Atualizado 02/08/2024 12:22

Rio - A apresentadora Ticiane Pinheiro, de 48 anos, utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (2), para mostrar que está curtindo um dia de praia durante a viagem em Miami, nos Estados Unidos.



"Férias. Escolham a legenda", brincou a apresentadora na publicação. Na ocasião, ela optou por usar um biquíni na cor terracota, saída de praia branca, óculos escuros e uma bolsa.

fotogaleria

Nos comentários da publicação, internautas elogiaram. "Parece uma boneca", opinou uma usuária do Instagram. "Você é perfeita", escreveu um seguidor. "Nossa, ela esconde tudo isso. Que corpão", elogiou uma terceira pessoa.A apresentadora está viajando com o marido, o apresentador Cesar Tralli, 53, e com a filha do casal, Manuella, 5. Rafaella Justus, 15, fruto do antigo casamento de Tici com Roberto Justus, 69, também está aproveitando as férias em família.