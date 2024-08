Em Paris, Giovanna Ewbank compartilha registros com Bruno Gagliasso - Reprodução / Instagram

Publicado 02/08/2024 11:06

Rio - A apresentadora Giovanna Ewbank, de 37 anos, utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (2), para compartilhar alguns registros da viagem em Paris, na França, ao lado do marido, o ator Bruno Gagliasso, 42.



"Cheguei assim em Paris", escreveu Gio na legenda da publicação. Nas fotos, ela posa com um conjunto azul clarinho e um laço no cabelo da mesma cor. Em um dos registros, ela e o marido são clicados abraçados, enquanto se olham. Giovanna também aproveitou para mostrar um pouco da cidade, incluindo a Torre Eiffel.