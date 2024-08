Camila Queiroz e Klebber Toledo compartilham fotos de viagem pela Itália - Reprodução / Instagram

Camila Queiroz e Klebber Toledo compartilham fotos de viagem pela Itália

Publicado 11/08/2024 08:48

Rio - Camila Queiroz, de 31 anos, e Klebber Toledo, 38, estão em uma viagem romântica por Roma, na Itália. Neste sábado (10), o casal utilizou as redes sociais para compartilhar algumas fotos das férias no país europeu e encantou os seguidores.



"Meu primeiro encontro com Roma", escreveu o ator na legenda da publicação. Nos registros, ele mostrou alguns pontos turísticos que visitaram, cliques das refeições e o passeio que ele e a mulher fizeram pela cidade de patinete elétrico.

fotogaleria

Camila também compartilhou alguns momentos das férias no Instagram. "The charming Rome", legendou a atriz. Em português significa "A encantadora Roma". Além de posar em cenários de tirar o fôlego, ela também publicou momentos juntinha com o maridão.



