Paolla Oliveira mostra prova de roupas da vida real: Calça não subiuReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 26/08/2024 12:15

Rio - Paolla Oliveira, de 42 anos, compartilhou nas redes sociais, neste sábado (24), um vídeo experimentando uma série de roupas. Em tom de humor, a atriz fez questão de mostrar alguns "perrengues" que passou durante o momento, destacando a 'vida real'.

"Keeping up with the Oliviera (acompanha aí e deixa o like)", brincou a atriz na legenda da publicação, fazendo menção ao famoso reality show estadunidense "Keeping Up with the Kardashians", onde a família milionária exibe a rotina de glamour. Ao contrário disso, no vídeo, Paolla escreveu: "Arrume-se comigo da vida real", onde fez questão de mostrar alguns imprevistos.

Na primeira peça que ela experimentou, a atriz fez alguns movimentos para testar a elasticidade do vestido. "Outro dia quase que eu rasguei um [vestido], mas esse dá pra fazer", brincou. Em outro momento, ela mostrou que uma roupa não serviu. "Pra eles verem que a calça não subiu. Não estou cabendo na calça", disse a atriz, em tom descontraído.