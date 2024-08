Davi Brito - Reprodução de vídeo

Davi Brito Reprodução de vídeo

Publicado 27/08/2024 10:42

Rio - Davi Brito, de 22 anos, passou por um momento de tensão, nesta segunda-feira (26), após o piloto do avião em que ele estava comunicar uma falha na aeronave. O campeão do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, comentou com os fãs, em vídeos publicados no Instagram Stories, que ficou nevoso com a situação e deu mais detalhes do ocorrido.

fotogaleria

"Toda vez que venho para um avião tem uma parada. Agora, o avião teve uma falha. Sei lá o que foi, o piloto já informou aqui. Essa p*rra de avião toda hora caindo, agora essa falha nesse motor. Não dá certo, não. Vou pedir para descer, meu irmão", afirmou o baiano.

"Estou nervoso aqui dentro do avião. Estou gravando antes de decolar, porque se der merda... esse negócio de avião toda hora caindo. A gente embarca no avião, o cara vem e fala que deu falha no sistema e quer botar o avião para subir, estou gravando, mesmo", completou.

Em seguida, Davi mostrou aos seguidores um comunicado feito pelo piloto aos passageiros. "É o seu comandante de novo. Por favor, a atenção de todos. Acredito que em no máximo 15 minutos a nossa equipe de manutenção vai ter solucionado o problema técnico e iniciaremos a viagem com segurança". Horas depois, o baiano comunicou os seguidores que tinha chegado ao seu destino.