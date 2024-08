Bruna Biancardi curte dia de piscina com Neymar e Mavie - Reprodução / Instagram

Publicado 27/08/2024 12:19

Rio - Bruna Biancardi, de 30 anos, publicou em seu Instagram, nesta terça-feira (27), uma série de fotos de sua viagem à Arábia Saudita. Em uma das imagens, ela aparece ao lado de Neymar Jr e da filha dos dois, Mavie, de dez meses. "Dumpzinho desses dias gostosos com pessoas especiais", escreveu na legenda.

fotogaleria

Em outros cliques, a influenciadora aparece ao lado de amigos e familiares. Ela ainda encantou ao mostrar um momento de descontração da filha com o irmão Davi, fruto do relacionamento do jogador com Carol Dantas, na piscina.

Os cliques encantaram os internautas. "Lindos Deus continue abençoando", afirmou um. "Amei as fotos, que bom ver vocês felizes", comentou outro.

