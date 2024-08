Simony celebra 10 meses de remissão do câncer - Reprodução / Instagram

Simony celebra 10 meses de remissão do câncerReprodução / Instagram

Publicado 27/08/2024 12:20

Rio - Simony, de 48 anos, celebrou os dez meses da remissão do câncer no intestino em uma publicação feita no Instagram, nesta terça-feira. A cantora, que tratou a doença entre agosto de 2022 e julho de 2023, escreveu um longo texto de agradecimento aos médicos e recordou os períodos de dificuldade.



fotogaleria

"Hoje, com o coração transbordando de gratidão, quero expressar o quão abençoado me sinto por poder tratar e estar em remissão há 10 meses, graças a Deus e a imunoterapia. Cada dia que passa e uma vitória, uma conquista que não poderia ter alcançado sem a oportunidade de acessar esse tratamento que tem sido, literalmente, uma nova chance de vida", iniciou o texto.

"A jornada até aqui não foi fácil. Houve momentos de incerteza, medo e dor, mas também houve esperança, forca e uma fé inabalável no processo. A imunoterapia não só trouxe resultados médicos incríveis, mas também reacendeu em mim a crença de que o corpo e a mente, quando apoiados pelos avanços da medicina, podem superar ate os desafios mais assustadores", continuou.



"Esses 10 meses em remissão representam muito mais do que um simples marco temporal. Eles simbolizam a resiliência, o poder da ciência e, acima de tudo, a forca que encontrei dentro de mim e no apoio daqueles que estiveram ao meu lado durante todo o processo. Sou eternamente grato a equipe medica, aos pesquisadores que dedicam suas vidas a encontrar tratamentos inovadores, e a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para que eu pudesse ter acesso a essa terapia revolucionaria, finalizou.

A cantora anunciou em janeiro de 2023 que estava em remissão da doença e passou a realizar o tratamento de imunoterapia, que deverá ser executado por dois anos.