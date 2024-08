MC Daniel e Lorena Maria serão pais de um menino - Reprodução / Instagram

MC Daniel e Lorena Maria serão pais de um meninoReprodução / Instagram

Publicado 27/08/2024 11:18

Rio - Grávida de MC Daniel, a atriz Lorena Maria contou que eles ainda não entraram em acordo sobre como o filho irá se chamar, mas adiantou que quer um "nome diferente", através dos stories do Instagram, na noite desta segunda-feira (26).



"Não estou indecisa, já escolhi. Mas ele [MC Daniel] está pensando ainda. Engraçado que a gente tinha nome de mulher, que seria Vênus. Aí vi umas pessoas falando que é nome de planeta. Sim, melhor do que Enzo Gabriel. Estou brincando. Mas agora todo mundo é Enzo. Me dá uma agonia quando o nome é de todo mundo", falou a influenciadora, em tom descontraído, usando um filtro divertido.