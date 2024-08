Fê Paes Leme curtindo um dia de praia com Pilar - / reprodução Instagram

Fê Paes Leme curtindo um dia de praia com Pilar/ reprodução Instagram

Publicado 28/08/2024 14:37

Rio - Fernanda Paes Leme está aproveitando a viagem à Bahia para proporcionar momentos especiais à sua filha Pilar. Nesta quarta-feira (28), a atriz e apresentadora levou a pequena, de quase quatro meses, para conhecer o mar pela primeira vez na Praia do Porto da Barra, em Salvador. "Tem jeito melhor de apresentar o mar pra Pipa do que em Salvador?", escreveu Fernanda nas redes sociais.

Fernanda, de 41 anos, publicou um carrossel de fotos e vídeos do passeio com Pilar, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio. Nas imagens, a bebê aparece sorridente e encantada ao sentir a areia e as ondas pela primeira vez. "Praia do Porto da Barra, ontem cedinho, muito amor ver minha pequena encantada com a areia e as ondas. Axé.", escreveu a apresentadora.



Amigos e fãs de Fernanda ficaram encantados com as cenas. Uma internauta comentou: "Ela saltitando de alegria! Pipa vai ser praiana, hein! Tomara que surfe, pra trazer logo medalha." Outro seguidor brincou: "Vai ser uma soteropolitana raiz". "Queria tá aí com vocês", escreveu Preta Gil. "Aiiii o último vídeo os pézin na areiaaaaaa afff", reagiu Giovanna Lancellotti.