Renata Alves é afastada do ’Hoje em Dia, após sofrer acidente domésticoReprodução / Instagram

Publicado 28/08/2024 16:12 | Atualizado 28/08/2024 16:17

Rio - Renata Alves ficará afastada do programa 'Hoje em Dia', da Record TV nos próximos dias, pois a parceira de Ana Hickmann, Ticiane Pinheiro e Celso Zucatelli sofreu um acidente em casa, enquanto realizava afazeres.

A apresentadora compartilhou com os seus seguidores do Instagram que fraturou o quinto metacarpo, um dos ossos da mão. Ela ainda tranquilizou os fãs e informou que, em breve, já iniciará o tratamento adequado com ajuda de um profissional especializado.



"Minha gente, estou com o Dr Wlaber, especialista em mãos, eu vim aqui. Fiz novos raios-x, aqui está né doutor, foi uma fratura considerável no quinto metacarpo", explicou Renata Alves. "Pegando um desinfetante, abafa o caso. Foi uma fratura considerável na mão, a gente achou melhor fazer uma cirurgia", contou.



Segundo a comunicadora, a rápida recuperação foi um dos principais motivos para a escolha do procedimento cirúrgico. "Eu não vou ficar quase dois meses com o braço imobilizado e o resultado, ele é muito mais certeiro com a cirurgia. Então, me internei ontem, já estou pronta", completou Renata Alves.

Em nota, a Record TV, informou que com a saída temporária de Alves para cuidar da saúde, Ana Hickmann, de 43 anos e Ticiane Pinheiro, de 48, farão plantão na apresentação ao lado de Celso Zucatelli de 51. Atualmente, o programa conta com um quarteto que se reveza de maneira em que ficam três apresentadores no estúdio.