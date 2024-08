Gabriel Santana participa do Programa da Wanessa - Reprodução de vídeo

Publicado 29/08/2024 08:57

Rio - Gabriel Santana, de 24 anos, abriu o jogo sobre sua vida sexual em entrevista ao programa de Wanessa Wolf, no YouTube, nesta quarta-feira (28). Bissexual assumido, o ator e ex-BBB negou os rumores de que é 'versátil' ou passivo nas relações com homens.

"As pessoas no Twitter têm certeza de que sou versátil ou passivo, mas eu nunca dei. Sou ativo", comentou ele. "Nunca tive o tesão de ser passivo. Uma vez conversei com um cara com quem ficava por um tempo e ele falou: 'Cara, você sabe que, se namorar alguém que é versátil, vai ter que negociar isso, né?' Aí respondi: 'Deixa que eu penso nisso mais para a frente'. Hoje, não tenho esse desejo", frisou.

Na entrevista, o ex-BBB ainda admitiu que gosta de receber o famoso beijo grego. "A linguadinha é maravilhosa".