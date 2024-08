Zé Neto - Reprodução

Publicado 29/08/2024 12:00

"A ZNEC produções informa que está circulando um vídeo falso do cantor Zé Neto nas redes sociais. O material gerado por IA [Inteligência Artificial] mostra um pronunciamento improcedente sobre o afastamento dos palcos. A equipe Zé Neto e Cristiano repudia esse tipo de criação, e aproveita para sinalizar que toda informação sobre a dupla sempre terá como meio de veiculação seus canais oficiais", disse o comunicado nos stories do Instagram.No vídeo criado por Inteligência Artificial, a imagem do ator fala sobre as dificuldades de lidar com a carreira enquanto enfrenta a doença.Internautas reagiram ao pronunciamento da fake news. "A capacidade do ser humano fazer maldade não tá no gibi", disse um usuário do X, antigo Twitter. "O jeito robotizado de falar. Só trouxa para acreditar que seria verdade esse vídeo", disparou uma segunda pessoa.