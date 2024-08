Lorena Maria exibe barriguinha em clique no espelho - Reprodução / Instagram

Lorena Maria exibe barriguinha em clique no espelhoReprodução / Instagram

Publicado 29/08/2024 11:33

Rio - Lorena Maia, de 24 anos, compartilhou com seus seguidores no Instagram, nesta quinta-feira (29), um clique em frente ao espelho exibindo a bariguinha de gravidez. Ela está espera o primeiro filho, fruto do relacionamento com o cantor MC Daniel.

fotogaleria

A influenciadora escreveu: "Me sinto cada vez mais incrível." Os internautas logo retribuíram o carinho. "Tá ficando muito linda, espero que faça muita roupa de grávida", "Muito linda sempre", "Musa".