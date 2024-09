Elenco se reúne para assistir primeiro capítulo de Mania de Você - Victor Chapetta / Agnews

Elenco se reúne para assistir primeiro capítulo de Mania de VocêVictor Chapetta / Agnews

Publicado 10/09/2024 08:02 | Atualizado 10/09/2024 11:20

Rio - O elenco da nova novela das 21h da TV Globo, "Mania de Você", se reuniu, na noite desta segunda-feira (9), para assistir ao primeiro capítulo do folhetim, em uma casa de festas na Zona Oeste do Rio. Gabz, Nicolas Prattes e Chay Suede, que serão o núcleo principal da trama, marcaram presença no local.

fotogaleria





Agatha Moreira, que também dá vida a um dos personagens centrais, chegou ao evento acompanhada do namorado, o também ator Rodrigo Simas. Igor Cosso, Bukassa Kabengele, Liza Del Dala, Gi Fernandes, Jaffar Bambirra, Lucas Wickhlaus e Duda Batsow também estiveram presentes. Agatha Moreira, que também dá vida a um dos personagens centrais, chegou ao evento acompanhada do namorado, o também ator Rodrigo Simas. Igor Cosso, Bukassa Kabengele, Liza Del Dala, Gi Fernandes, Jaffar Bambirra, Lucas Wickhlaus e Duda Batsow também estiveram presentes.

"Mania de Você" vai trazer a história de Viola (Gabz), uma jovem humilde que se muda com o namorado Mavi (Chay Suede) para Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Já Luma (Agatha Moreira) leva uma vida de luxo, fornecida pelo homem inescrupuloso que acredita ser seu pai, Molina (Rodrigo Lombardi). Nicolas Prattes viverá Rudá, envolvido com Luma, até conhecer Viola.

Escrito por João Emanuel Carneiro e com direção artística de Carlos Araujo, o folhetim ainda conta com Adriana Esteves e Mariana Ximenes no elenco.