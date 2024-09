Leilane Neubarth compartilha cliques raros com filho: ’Me fez conhecer a delícia do amor de mãe’ - Reprodução / Instagram

Publicado 27/09/2024 08:52 | Atualizado 27/09/2024 08:55

Rio - Leilane Neubarth, de 65 anos, celebrou o aniversário de 43 anos do filho, Raphael Braga, nesta quinta-feira (26), através das redes sociais. A apresentadora da GloboNews compartilhou fotos raras ao lado do primogênito e se declarou para ele.



"O homem que me fez conhecer a delícia do amor de mãe nasceu há 43 anos. Chegou tranquilo, num sábado, às duas e meia da tarde, de parto normal, sem anestesia, e em todos esses anos me deu mais apoio, conselhos e ensinamentos que problemas", iniciou Leilane na legenda da publicação. Nos registros, a jornalista resgatou uma imagem de quando o filho ainda era criança, e outra já na fase adulta.