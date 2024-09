Monique Evans e Cacá Werneck celebram 10 anos de relacionamento - Reprodução / Instagram

Publicado 27/09/2024 10:13

Rio - Monique Evans, de 67 anos, e a DJ Cacá Werneck, de 40, utilizaram as redes, na manhã desta sexta-feira (26), para celebrarem os 10 anos de relacionamento, com direito a declarações reafirmando o amor que sentem uma para a outra, além de fotos de diferentes fases da relação, incluindo de quando oficializaram a união em maio deste ano.

"Hoje comemoramos 10 anos juntas. Muita coisa pra recordar! Obrigada amor por tanto amor. Por ser minha companheira, minha amiga, minha mulher, por tanto tempo. Te amo demais... cada dia mais. E ainda temos muito pra viver. É só o começo", escreveu Monique na legenda da publicação. Nos registros, o casal aparece em vários momento do relacionamento, desde o início do namoro até o quando subiram ao altar. Elas se casaram em uma cerimônia para cerca de 200 convidados no Rio de Janeiro.

Cacá retribuiu a declaração da amada nos comentários da publicação. "Meu Amor!!! Minha Nique, como é bom poder compartilhar 10 anos de casamento ao seu lado. Hoje 27 de setembro é nosso momento de comemorar esse lindo reencontro de vidas! Já faz muito tempo que amo você e mesmo assim, continuo me surpreendendo a cada dia. Seu jeito encantador, sua honestidade e seu carisma me encantam todos os dias quando acordo do seu ladinho… Eu quero dormir e acordar pra sempre do seu lado!!! Sou muito feliz dividindo minha vida e meu amor com você! Tenho certeza que nosso amor é único e é tudo aquilo que sempre sonhei! Agradeço pelos 10 anos de felicidade… Amo você", expressou a DJ.

Internautas também comentaram no post, parabenizando o casal. "Parabéns, meninas! Deus as abençoe cada vez mais e mais! Toda felicidade do universo a vocês", desejou um usuário do Instagram. "Maravilhosas! Que Deus abençoe vocês sempre", disse outra pessoa. "Felicidades! Viva o amor", disse um terceiro usuário das redes sociais.