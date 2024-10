Cid Moreira no - Globo/Divulgação

Publicado 03/10/2024 10:04 | Atualizado 03/10/2024 12:18

Rio - Diversos famosos lamentaram o falecimento de Cid Moreira, nesta quinta-feira (03) . O jornalista de 97 anos estava internado em um hospital de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, e vinha tratando de uma pneumonia. A morte do apresentador foi anunciada por Patrícia Poeta durante o "Encontro", da TV Globo.

fotogaleria Sérgio Chapelin, parceiro de Cid Moreira na bancada do "Jornal Nacional" durante quase 20 anos, falou sobre a morte do amigo. "Foi o melhor profissional com quem trabalhei, tem que se esforçar muito para acompanhar o pique dele. Lembrar as coisas boas que ele fez, que foram muitas, era um homem dedicado ao trabalho. Vamos fazer uma oração e esperar que ele seja bem acolhido no plano superior. Ele tinha uma voz privilegiada, uma técnica primorosa e um talento invejável. A gente sente, mas foram 97 anos vividos, vamos lembrar as coisas boas que ele fez, que foram muitas, trabalhou muito. Era um homem dedicado ao trabalho e fez coisas que a gente tem que respeitar."

Ana Maria Braga: Cid Moreira, sua voz e talento marcaram gerações e transformaram o jornalismo brasileiro. Agradecemos por sua dedicação e por nos ensinar a importância da verdade. Sua contribuição será eternamente lembrada. Descanse em paz.

Fátima Bernardes: Quando eu comecei a assistir ao "Jornal Nacional", ele estava lá. Quando eu me tornei jornalista, ele estava lá. A primeira vez em que entrei ao vivo no #JN no meio de uma enchente, foi ele que chamou o meu nome: "de lá fala ao vivo a repórter Fátima Bernardes". A voz dele naquela bancada, era uma grife, um selo de qualidade. Hoje, Cid Moreira se foi, mas não será esquecido, marcou uma época. Meu carinho sincero pra todos que o amavam.

Sidney Magal: O Brasil se despede de uma das mais inconfundíveis vozes do jornalismo. Presto minhas condolências aos familiares, amigos e fãs do Cid Moreira, neste momento de luto.

Paulo Ricardo: A voz… R.I.P. Cid Moreira.

Celso Portiolli: Hoje nos despedimos de uma das vozes mais marcantes da história da televisão brasileira. Cid Moreira, aos 97 anos, partiu, mas sua voz e legado ficarão eternizados. Muito mais do que um ícone do Jornal Nacional, ele soube se reinventar e levar sua sabedoria e carinho ao público, seja nas redes sociais ou através da gravação da Bíblia, um trabalho que tocou e inspirou milhões de pessoas. Cid sempre foi um exemplo de generosidade e dedicação, mantendo uma conexão verdadeira com seus fãs ao longo de décadas. Que sua jornada seja de luz e que Deus conforte o coração dos amigos e familiares neste momento difícil. Sua voz será sempre lembrada, mas o ser humano incrível que ele foi, esse nunca será esquecido. Descanse em paz, Cid Moreira.

Thiago Oliveira, apresentador do "É de Casa": Hoje perdemos mais um grande mestre do audiovisual. Uma voz incomparável que marcou muitas gerações, um professor pra nós que amamos televisão e rádio. Cid Moreira colocou na memória da família brasileira o maior e melhor "Boa Noite". Em 2023, tive o prazer de fazer um trabalho aqui nas redes sociais com ele, um vídeo curto mas sem dúvidas inesquecível pela honra que tive e pela sua gentileza de topar se divertir junto comigo. Obrigado, Cid Moreira.

Milton Neves: Nunca, em tempo algum, haverá na locução brasileira uma voz tão icônica como a de Cid Moreira. Ele nos deixou na manhã desta quinta-feira (3), aos 97 anos. Que pena, Cid.



Solange Couto: Hoje nos despedimos de Cid Moreira, um profissional que contribuiu muito para comunicação televisiva brasileira. Marcou sua época no "Jornal Nacional" e colaborou com programas como o Fantástico, voz marcante em nossa memória afetiva. Fica aqui meus sinceros sentimentos para família e total respeito.