Maraisa e Fernando MocóReprodução do Instagram

Publicado 20/10/2024 07:48

Rio - Maraisa, dupla de Maiara, publicou uma série de fotos com o noivo, Fernando Mocó, no Instagram, neste sábado (19). Nas imagens, feitas nos bastidores de um show da artista no Maranhão, o casal aparece trocando beijos e carinhos. Na legenda, a sertaneja se declarou para o amado.



"Meu parceiro de vida, é sempre bom ter você por perto, fazendo parte dos momentos especiais, sua companhia é muito importante e essencial, te amo para sempre", escreveu Maraisa. O empresário retribuiu o carinho da noiva. "Estarei sempre ao seu lado meu amor!! Te amo".

Maraisa e Fernando assumiram o relacionamento no meado do ano passado no ano passado. Em novembro, a cantora foi surpreendida durante um show em Palmas, no Tocantins, com um novo pedido de casamento feito pelo empresário, diante do pai dela, Marcos César. Ela já havia ficado noiva dele uma semana antes. Em julho deste ano, a sertaneja confirmou o término do noivado com Fernando. Contudo, o casal reatou pouco dias depois.