Céu - Fernando Mendes/ divulgação

CéuFernando Mendes/ divulgação

Publicado 03/11/2024 05:00

Rio – Natural de São Paulo, a cantora Céu, de 44 anos, emplacou mais uma música em trilha sonora de novelas da TV Globo, com "Coração Âncora", em parceria com RDD, em "Mania de Você". Antes, ela já havia integrado o setlists de "Pé na Jaca" (2006), "Três Irmãs" (2008), "Beleza Pura" (2008), "Totalmente Demais" (2015), "Verdade Secretas" (2015) e "Velho Chico" (2016). Com quase duas décadas de carreira e em turnê com o álbum "Novelas", a artista entrega que gosta de acompanhar folhetins no tempo vago.

fotogaleria

"Sim, sou noveleira. Mas, ultimamente não estou acompanhando nenhuma por conta da agenda atribulada de shows. Porém, acompanhei o início de 'Mania de Você'", explica a filha do maestro e compositor Edgard Poças e da artista plástica Carolina Whitaker.

Céu também cita as inspirações para compor o álbum "Novelas". "Vem a partir da vontade de contar novas histórias e escrever novas canções. Acho que eu falo, através das canções. Todos os álbuns se iniciam a partir deste desejo", diz ela, que entoará músicas deste trabalho em seu show na "Arena Jockey", na Zona Sul do Rio, neste domingo (3). No palco, a artista receberá a atriz Sophie Charlotte e o grupo 'Os Garotin'. "Um show quente, divertido, dançante e perfeito para começar a semana bem! Vai ser astral demais", avisa.

Ao ser questionada sobre as canções que marcam sua vida, a cantora lista: "Minha trilha sonora atualmente: 'Alumbramento', de Djavan, campeão de plays na turnê que fizemos há pouco tempo, 'Wes Montgomery' para dias mais tranquilos em casa, 'A Voz e o Violão' de Luiz Bonfá, uma amiga compartilhou essa maravilha e me viciei, e para malhar, 'Motomami', da Rosalía".

'Muita emoção'

Ao longo da trajetória profissional, Céu lançou álbuns, conquistou Grammys Latinos e uma legião de fãs. "São muitos momentos marcantes, sou grata pela caminhada emocionante até agora! Agradeço todos os dias. Tocar com Herbie Hancock, ganhar música de Caetano, tocar com Gil e Jorge, com Duran Duran, fazer música pra Gal cantar. Nossa, muita emoção", recorda.

Conhecida internacionalmente, a cantora vibra: "Me sinto feliz demais, de andar por aí, e ver que minha música andou mais longe que eu! É um grande presente". Por fim, ela diz que se sente realizada. "Sim, demais. Claro que ainda tenho sonhos, desejos, coisas que almejo conseguir. Mas, agradeço todos os dias por tudo que já consegui. Especialmente quando olho meus filhos com saúde, gente fina, crescendo e me dando orgulho por serem como são", declara.

*Reportagem da estagiária Mariana Amaral, sob supervisão de Isabelle Rosa