Margot Robbie - AFP

Margot RobbieAFP

Publicado 03/11/2024 09:43

Rio - A atriz Margot Robbie e o marido Tom Ackerley deram as boas-vindas ao primeiro filho, segundo informou uma fonte ao jornal britânico "Daily Mail", neste sábado (2). A estrela de "Barbie" teria dado à luz há duas semanas, em 17 de outubro.

fotogaleria

De acordo com o portal, o casal teve um menino, que teria nascido algum tempo antes da data prevista do parto. Ao veículo, a fonte garantiu que "está tudo bem". Neste momento, os avós do bebê estão se preparando para voar até Los Angeles, nos EUA, para conhecerem o netinho.

A notícia do nascimento veio à tona poucos dias depois de Tom Ackerley ser clicado por paparazzi comprando bebidas e suprimentos para bebê. Ele foi flagrado com uma caixa de charutos, uma garrafa de vinho e uma caixa de fraldas ecológicas.

A gravidez de Margot foi confirmada em julho. O casal, que se conheceu nos sets de gravação de "Suíte Francesa", em 2013, se casou em 2016.